木造住家が全焼　住民か？ 焼け跡から男性の遺体　鹿児島市

１．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

台風5号が発生 29日に奄美接近へ

３．

鹿児島市で新たに1251人、霧島395人、薩摩川内260人など計3330人感染 新型コロナ・市町村別詳細

４．

トライアスロン・宮崎集選手が死去 鹿児島県スポーツ協会所属、25歳 フランスで自転車練習中に事故 県トライアスロン協会「大切な仲間失った」

５．

新型コロナ 学校、児童施設で濃厚接触者特定せず 国の「ハイリスク施設に集中化」方針受け 鹿児島市、県も検討

６．

死亡の10代男性、自宅待機中に急変 新規3183人感染（鹿児島市1401、鹿屋208、薩摩川内196、霧島167、出水101、奄美97、曽於92、姶良87、日置69、指宿67、志布志65、阿久根49、南さつま43、枕崎42、中種子40、伊仙35、西之表32、大崎31、徳之島31、肝付27、いちき串木野25、南九州21、南大隅21、喜界20、瀬戸内19、天城19、屋久島17、与論15、垂水14、伊佐14、長島14、龍郷14、知名11、湧水10など）新型コロナ28日

７．

「医療は逼迫」県医師会が危機感 最多3330人感染、4日連続3000人超（鹿児島市1251、霧島395、薩摩川内260、鹿屋188、姶良141、奄美128、出水85、日置65、指宿61、曽於56、いちき串木野55、南さつま42、伊佐40、長島40、志布志39、南九州39、西之表33、枕崎30、大崎30、阿久根26、瀬戸内26、中種子25、徳之島25、肝付20、知名20、伊仙19、屋久島18、東串良16、龍郷16、南大隅15、錦江13、さつま11、宇検11、喜界11、与論11など）3人死亡 新型コロナ29日

８．

都城の314人含む2064人新たに感染、3人死亡 都城の高齢者施設でクラスター 新型コロナ・宮崎29日発表

９．

新型コロナ 鹿児島県内最多3330人新たに感染、3人死亡確認

10．

マルエーフェリー新貨物船「琉球エクスプレス7」進水 東京－志布志－沖縄航路に投入、23年1月就航