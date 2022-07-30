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木造住家が全焼 住民か？ 焼け跡から男性の遺体 鹿児島市
2022/07/30 11:27
屋根が焼け落ち、煙が上がる住家＝３０日、鹿児島市岡之原町
拡大
３０日午前７時４５分ごろ、鹿児島市岡之原町、無職の男性（７９）方から出火、木造平屋住家と鉄骨倉庫の計約１８０平方メートルを全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった。男性と連絡が取れておらず、鹿児島西署が身元を確認している。
同署によると、男性は２人暮らし。同居する妻（７４）は仕事で外出中だった。近くの住民が「家が燃えている」と１１９番した。
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7月30日 07:00
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