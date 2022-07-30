鹿児島市で新たに1248人、霧島207人、薩摩川内187人など計3019人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３０１９人確認したと発表した。５日連続で３０００人を超えた。居住地別では、鹿児島市１２４８人、霧島市２０７人、薩摩川内市１８７人、鹿屋市１８１人、奄美市１２３人、姶良市１１５人、出水市７７人、指宿市６３人、曽於市５５人、南さつま市、伊佐市５０人、日置市４８人、西之表市４２人、阿久根市、志布志市３８人、枕崎市３７人、南九州市２９人、垂水市、いちき串木野市、屋久島町、瀬戸内町２８人、中種子町２４人、肝付町２２人、大崎町２１人、龍郷町、伊仙町２０人、徳之島町１８人、喜界町１７人、南大隅町、南種子町、宇検村１６人、与論町１５人、さつま町１４人、天城町１２人、東串良町、知名町１１人、和泊町１０人、長島町９人、錦江町８人、湧水町６人、大和村１人。県外は３２人。累計感染者は１４万４０００人。県は２人が死亡したと公表した。死者は累計２３４人となった。