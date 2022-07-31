病床使用率4日ぶり60％超　新規3019人感染（鹿児島市1248、霧島207、薩摩川内187、鹿屋181、奄美123、姶良115、出水77、指宿63、曽於55、南さつま50、伊佐50、日置48、西之表42、阿久根38、志布志38、枕崎37、南九州29、垂水28、いちき串木野28、屋久島28、瀬戸内28、中種子24、肝付22、大崎21、龍郷20、伊仙20、徳之島18、喜界17、南大隅16、南種子16、宇検16、与論15、さつま14、天城12、東串良11、知名11、和泊10など）2人死亡　新型コロナ30日

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新たに３０１９人の新型コロナウイルス感染者と２人の死亡を確認したと発表した。新規感染者が３０００人を超えるのは５日連続。２９日時点の病床使用率は前日比２．５ポイント増の６０．４％で、医療提供体制への負荷が高まっている。病床使用率が６０％を超えるのは２６日以来。２９日時点の入院患者４４５人のうち、重症は前日から１人増の２人、酸素投与が必要な中等症は８４人となっている。県によると、亡くなった１人は９０歳以上の女性で、死因は新型コロナ以外だった。もう１人の年代、性別、死因は遺族の意向で非公表。死者累計は２３４人。新規感染者の居住地は、鹿児島市１２４８人、霧島市２０７人、薩摩川内市１８７人、鹿屋市１８１人、奄美市１２３人、姶良市１１５人、出水市７７人、指宿市６３人、曽於市５５人、南さつま市、伊佐市５０人、日置市４８人、西之表市４２人、阿久根市、志布志市３８人、枕崎市３７人、南九州市２９人、垂水市、いちき串木野市、屋久島町、瀬戸内町２８人、中種子町２４人、肝付町２２人、大崎町２１人、龍郷町、伊仙町２０人、徳之島町１８人、喜界町１７人、南大隅町、南種子町、宇検村１６人、与論町１５人、さつま町１４人、天城町１２人、東串良町、知名町１１人、和泊町１０人、長島町９人、錦江町８人、湧水町６人、大和村１人。県外は３２人。年代別では１０歳未満の４８７人が最も多く、４０代４８０人、３０代４７６人、１０代４０３人と続き、依然として子どもと親世代の感染が目立っている。累計感染者は１４万４０００人となった。２９日時点の療養者数は前日比５９１人増の２万４２１１人。内訳は自宅待機２万２４３２人、宿泊施設入所１３３４人など。