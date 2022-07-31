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桜島で爆発3回、噴火2回 大きな噴石1100メートル飛ぶ 噴煙の高さは最大1800メートル
2022/07/31 10:03
噴煙を上げる桜島（資料写真）
拡大
鹿児島市の桜島南岳山頂火口で３０日、午後１１時までに爆発が３回、噴煙量が中量以上の噴火が２回あった。
鹿児島地方気象台によると、午後９時５６分ごろの爆発で大きな噴石が火口から８００〜１１００メートル飛んだ。噴煙の高さは最大１８００メートル。噴火警戒レベルは３（入山規制）。
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