JR鹿児島線　川内－伊集院で運転再開

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安倍元首相国葬 反対72％「安易な神格化懸念」「国費負担に違和感」 賛成23％「在職最長、功績ある」 実施の是非巡りアンケート

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿

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新型コロナ 鹿児島県内新たに3183人感染、10代含む3人死亡確認 3日連続3000人超え

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3328人感染、5人死亡

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3149人が新たに感染、3000人台は初

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国道を横断中にはねられる 女性シャンソン歌手が死亡 鹿児島市

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鹿児島実が甲子園へ ４年ぶり20度目 ３－２で大島破る 全国高校野球選手権鹿児島大会決勝

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トライアスロン・宮崎集選手が死去 鹿児島県スポーツ協会所属、25歳 フランスで自転車練習中に事故 県トライアスロン協会「大切な仲間失った」

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに3019人感染 5日連続の3000人超 死亡は2人