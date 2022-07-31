鹿児島市で新たに1289人、鹿屋228人、霧島215人など計3184人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は３１日、新たに３１８４人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。６日続けて３０００人を超えた。感染者の居住地別は、鹿児島市１２８９人、鹿屋市２２８人、霧島市２１５人、薩摩川内市１７５人、姶良市１１２人、奄美市１００人、出水市９３人、曽於市７１人、南九州市６７人、指宿市、日置市５９人、阿久根市５２人、徳之島町５１人、志布志市、西之表市４８人、枕崎市４０人、いちき串木野市３８人、伊佐市、伊仙町３４人、南さつま市３３人、知名町３０人、大崎町２４人、長島町、肝付町２３人、中種子町２０人、さつま町１９人、東串良町、屋久島町１８人、天城町１７人、瀬戸内町、与論町１５人、南大隅町１３人、龍郷町、和泊町１２人、垂水市１１人、錦江町、南種子町９人、湧水町７人、喜界町５人、三島村４人、大和村３人、十島村１人。県外は３０人だった。累計感染者は１４万７１８４人になった。