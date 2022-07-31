南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
7
月
31
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
安倍元首相の国葬に反対 「国民に弔意強いる」「法的根拠ない」市民団体が街頭で訴え 鹿児島市
2022/07/31 21:30
プラカードなどを掲げ、安倍晋三元首相の国葬に反対を訴える市民団体ら＝鹿児島市
拡大
市民団体「憲法守ろう！ピースアクション」は３１日、安倍晋三元首相の国葬に反対する街頭活動を鹿児島市の天文館で開いた。
約２０人が参加。安倍氏が参院選の街頭演説中に銃撃され死亡したことについて、暴力への抗議と冥福を祈るとした上で「国葬は国民に弔意を強いる」と強調。プラカードを掲げ、「税金を使うのに、国会の議論がなく、法的根拠もない」などと訴えた。街頭アンケートも行った。
呼び掛け人の元県議会議員松崎真琴さんは「街頭では８割の人が反対だった。賛否が割れる問題を政府が一方的に決めないよう、一人一人が考えたい」と話した。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
安倍元首相の国葬に反対 「国民に弔意強いる」「法的根拠ない」市民団体が街頭で訴え 鹿児島市
7月31日 21:30
【検証・塩田県政2年㊤】独自カラー控えめの塩田流 評価分かれる
7月31日 21:30
「必勝完遂」看板がある運動会の写真、憲兵の上着…「身近な戦争」伝える 川内歴史資料館が資料展
7月31日 21:00
都城の168人含む2029人感染、1人死亡 小林の教育・保育施設でクラスター 新型コロナ・宮崎31日発表
7月31日 20:38
鹿児島市で新たに1289人、鹿屋228人、霧島215人など計3184人感染 新型コロナ・市町村別詳細
7月31日 20:06
JR鹿児島線 川内－伊集院で運転再開
7月31日 16:13
新型コロナ 鹿児島県内で新たに3184人感染 6日連続で3000人超 死亡は4人
7月31日 16:11
JR鹿児島線 川内－鹿児島中央で運転見合わせ
7月31日 15:15
人生の大先輩、パワフル100歳の投稿が反響 「見習いたい」「勇気もらった」…読者欄が異例の盛り上がり
7月31日 13:11
南日本音楽コン最高賞・三原さん 憧れの国際的フルート奏者に学ぶ 霧島国際音楽祭のマスタークラス受講
7月31日 12:30
どこに行くにも一緒。家族の一員だった赤毛の犬「マル」。空襲が激しくなり「町から犬が消えている」とうわさが。ある日、自転車に乗ったおじさんがマルを連れていった〈証言 語り継ぐ戦争〉
7月31日 11:11
江口浜で〝朝フラ〟体と心磨く 小中学生、練習後はごみ拾い 日置
7月31日 11:00
桜島で爆発3回、噴火2回 大きな噴石1100メートル飛ぶ 噴煙の高さは最大1800メートル
7月31日 10:03
8000本のヒマワリ花畑 荒れ地再生、笑顔も満開 南さつま・大浦
7月31日 10:00
鎌倉殿も驚いた「曽我兄弟の敵討ち」が由来 伝統行事「曽我どんの傘焼き」 夏の夜空を炎染める 鹿児島市
7月31日 08:32
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲