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桜島で爆発2回　大きな噴石900メートル飛ぶ　噴煙最高1400メートル上がる

 2022/08/01 09:07
噴煙を上げる桜島（資料写真）
噴煙を上げる桜島（資料写真）
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　鹿児島市の桜島南岳山頂火口で３１日、午後１１時までに爆発が２回あった。

　鹿児島地方気象台によると、午前５時５４分の爆発で大きな噴石が火口から６００〜９００メートル飛んだ。噴煙の高さは最大１４００メートル。噴火警戒レベルは３（入山規制）。
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