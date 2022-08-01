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桜島で爆発2回 大きな噴石900メートル飛ぶ 噴煙最高1400メートル上がる
2022/08/01 09:07
噴煙を上げる桜島（資料写真）
拡大
鹿児島市の桜島南岳山頂火口で３１日、午後１１時までに爆発が２回あった。
鹿児島地方気象台によると、午前５時５４分の爆発で大きな噴石が火口から６００〜９００メートル飛んだ。噴煙の高さは最大１４００メートル。噴火警戒レベルは３（入山規制）。
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