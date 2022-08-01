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淡いピンク、甘い香り　夏の花・カノコユリ見頃　甑島

 2022/08/01 21:17
甘い香りを漂わせるカノコユリの花＝１日、薩摩川内市下甑町片野浦
甘い香りを漂わせるカノコユリの花＝１日、薩摩川内市下甑町片野浦
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　鹿児島県薩摩川内市下甑町片野浦で、島の夏を代表するカノコユリの花が見頃を迎えている。夏空が広がった１日は、淡いピンクのかれんな花が道路脇に満開、辺りに甘い香りを漂わせていた。

　カノコユリは九州や四国の崖地などに自生する多年草。片野浦地区では、集落の道路沿い長さ約２００メートルに渡って花が見られる。大阪府貝塚市から帰省していた森岡静さん（７９）は「故郷で見る野生のカノコユリは色が濃く見応えがある。元気をもらった」と笑顔で話した。
（別カット）集落の道路沿いでかれんな花を咲かせるカノコユリ＝１日、薩摩川内市下甑町片野浦
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