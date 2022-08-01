鹿児島市で新たに564人、霧島183人、鹿屋126人など計1794人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者１７９４人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を下回ったのは7月19日以来。居住地別では鹿児島市５６４人、霧島市１８３人、鹿屋市１２６人、薩摩川内市１０４人、姶良市９７人、出水市７６人、奄美市６０人、日置市５２人、いちき串木野市３８人、曽於市３５人、西之表市、志布志市３４人、南さつま市３１人、指宿市３０人、屋久島町２３人、長島町２０人、大崎町１９人、枕崎市、阿久根市、南九州市、徳之島町１８人、瀬戸内町１７人、知名町１６人、伊佐市、さつま町、錦江町、喜界町、伊仙町１２人、垂水市、龍郷町、与論町１０人、肝付町、天城町９人、東串良町、中種子町８人、湧水町７人、南大隅町６人、南種子町、大和村、和泊町４人。県外は１４人だった。県内の累計感染者は１４万８９７８人になった。県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計２３９人となった。