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南九州道・伊集院－松元、事故で通行止め

 2022/08/01 19:37
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の伊集院インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣが１日午後６時５６分から上下線とも通行止め。県警高速隊によると、軽乗用車の自損事故があった。
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