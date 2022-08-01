TOP鹿児島のニュース 社会 交通情報

伊集院－松元の通行止め解除　南九州道

 2022/08/01 22:01
拡大拡大
　西日本高速道路によると、南九州自動車道の伊集院インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣの通行止めは１日午後９時４９分に解除された。事故に伴う中央分離帯やガードレールの緊急工事が完了した。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ