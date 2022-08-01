伊集院－松元の通行止め解除　南九州道

１．

台風6号発生 奄美が強風域に 強風、高波に注意呼びかけ

２．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに1794人感染、1人死亡確認 7月19日以来、前週の同じ曜日下回る

３．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

４．

トライアスロン・宮崎集選手が死去 鹿児島県スポーツ協会所属、25歳 フランスで自転車練習中に事故 県トライアスロン協会「大切な仲間失った」

５．

鹿児島市で新たに1289人、鹿屋228人、霧島215人など計3184人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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桜島で爆発3回、噴火2回 大きな噴石1100メートル飛ぶ 噴煙の高さは最大1800メートル

７．

鹿児島市で新たに564人、霧島183人、鹿屋126人など計1794人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに3184人感染 6日連続で3000人超 死亡は4人

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安倍元首相国葬 反対72％「安易な神格化懸念」「国費負担に違和感」 賛成23％「在職最長、功績ある」 実施の是非巡りアンケート

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高齢層への感染拡大顕著 新たに3184人感染（鹿児島市1289、鹿屋228、霧島215、薩摩川内175、姶良112、奄美100、出水93、曽於71、南九州67、指宿59、日置59、阿久根52、徳之島51、志布志48、西之表48、枕崎40、いちき串木野38、伊佐34、伊仙34、南さつま33、知名30、大崎24、長島23、肝付23、中種子20、さつま19、東串良18、屋久島18、天城17、瀬戸内15、与論15、南大隅13、龍郷12、和泊12、垂水11など）4人死亡 新型コロナ・鹿児島31日発表