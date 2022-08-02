海自鹿屋基地に米軍無人偵察機配備へ　現地に連絡所と相談窓口開設

海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９一時展開計画で、防衛省九州防衛局は１日、米軍関係者による事件事故などに対応する現地連絡所を基地内に開設した。市と県は１日、相談窓口を開いた。防衛局の連絡所は１０人体制で、第１航空群司令部内に置く。本省職員４人、同局の６人が日勤と夜勤に分かれ、午前８時半〜翌午前０時に勤務する。電話＝０９９４（４３）６９２６、公用携帯＝０８０（５６３９）５１０４、０８０（６１８４）７６３２。市は窓口電話＝０９９４（３５）１０１９に加え、今後、携帯電話を公開し２４時間相談を受け付ける。県の窓口は電話＝０９９（２８６）２０６６。平日午前８時半〜午後５時１５分。市によると、今週中にも市と現地連絡所、県警の３者が事務レベルで協議する。