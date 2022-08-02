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ＪＲ日豊線 レール交換し運転再開　隼人－帖佐

 2022/08/02 13:25
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　ＪＲ九州によると、線路の不具合で運転を見合わせていたＪＲ日豊線の隼人（霧島市）－帖佐（姶良市）間は２日午後１時ごろ運転を再開した。損傷が見つかったレールを交換した。
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