ＪＲ日豊線 レール交換し運転再開　隼人－帖佐

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台風6号発生 奄美が強風域に 強風、高波に注意呼びかけ

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島市で新たに564人、霧島183人、鹿屋126人など計1794人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに1794人感染、1人死亡確認 7月19日以来、前週の同じ曜日下回る

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教諭が誤認、指導受けた生徒が自殺 父「弱い立場の子の命、どう守るか考えて」

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鹿児島市で新たに1289人、鹿屋228人、霧島215人など計3184人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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病床使用率66.6％ 新たな感染は1794人（鹿児島市564、霧島183、鹿屋126、薩摩川内104、姶良97、出水76、奄美60、日置52、いちき串木野38、曽於35、西之表34、志布志34、南さつま31、指宿30、屋久島23、長島20、大崎19、枕崎18、阿久根18、南九州18、徳之島18、瀬戸内17、知名16、伊佐12、さつま12、錦江12、喜界12、伊仙12、垂水10、龍郷10、与論10、肝付9、天城9、東串良8、中種子8、湧水7、南大隅6、南種子4、大和4、和泊4、県外14）新型コロナ1日発表

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25年前の阿久根・金属バット強盗殺人 捜査員4万9000人投入、逮捕につながらず 鹿児島県警「無念を晴らしたい」

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桜島で爆発3回、噴火2回 大きな噴石1100メートル飛ぶ 噴煙の高さは最大1800メートル

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