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新型コロナ　鹿児島県内 最多3880人感染、２人死亡

 2022/08/02 16:02
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　鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者３８８０人を新たに確認したと発表した。７月２９日（３３３０人）を上回り過去最多を更新した。

　県はまた２人が死亡したと公表した。死者は累計２４１人となった。

　県が発表した感染者は２２６１人、市発表分は１６１９人。
表・一目で分かる新規感染者の推移。7月29日の3330人を更新し、8月2日は最多3880人を確認
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