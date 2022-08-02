鹿児島市で新たに1607人、鹿屋302人、霧島251人など計3880人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者３８８０人を新たに確認したと発表した。７月２９日（３３３０人）を上回り過去最多を更新した。新規感染者の居住地別では鹿児島市１６０７人、鹿屋市３０２人、霧島市２５１人、薩摩川内市２３５人、奄美市２００人、姶良市１２８人、出水市９３人、曽於市、伊佐市６６人、南九州市６３人、西之表市５７人、日置市５５人、指宿市５３人、肝付町４８人、阿久根市４６人、志布志市４５人、屋久島町４２人、南さつま市４１人、大崎町３９人、東串良町３５人、枕崎市３４人、いちき串木野市３３人、徳之島町２８人、伊仙町２７人、中種子町、龍郷町２６人、さつま町、瀬戸内町、喜界町２２人、錦江町、和泊町１７人、南種子町１４人、垂水市、湧水町、知名町、与論町１２人、長島町、南大隅町１１人、宇検村、天城町８人、大和村４人、県外３０人。累計感染者は１５万２８５８人になった。県はまた２人が死亡したと公表した。死者は累計２４１人となった。