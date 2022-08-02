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50キロ離れた伊佐まで火山灰が…桜島で爆発、噴煙2800メートル

 2022/08/02 21:33
屋外の車に付いた灰＝２日正午ごろ、伊佐市
屋外の車に付いた灰＝２日正午ごろ、伊佐市
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　鹿児島県の桜島南岳山頂火口で２日午前１時ごろ、噴煙が高さ２８００メートルまで上がる爆発があり、降灰が約５０キロ北の伊佐市に達した。噴煙の高さは１月２８日の３４００メートルに次ぎ今年２番目。鹿児島地方気象台によると、大きな噴石が火口から千〜１３００メートル飛んだ。

　普段は降灰と無縁の伊佐市では朝から洗車機に列ができた。同市大口里のガソリンスタンドのスタッフ面高翼さん（３１）は「こんなに並ぶことはめったにない。降灰が続くと週末が大変なことになりそう」と話した。
【地図】桜島と鹿児島県北部・伊佐市の位置
ボンネットに灰が付いた車
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