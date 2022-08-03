猛暑続く　さつま町で35.2度　熱中症に警戒呼びかけ

鹿児島県内は２日、高気圧に覆われ全域で晴れ、さつま町柏原で３５．２度の猛暑日を記録した。県内３３観測地点のうち３２地点が３０度以上の真夏日となった。３４．６度まで上がった鹿児島市では、加治屋町の甲突川左岸緑地の幼児用プールに子どもたちの歓声が響いた。近所の西村架澄ちゃん（４）は一緒に来た親戚と大はしゃぎ。「水が冷たくて楽しい」と涼を満喫していた。鹿児島地方気象台によると、県内は向こう１週間も高気圧に覆われ晴れる日が多い見込み。３日の最高気温は３５度の予想。気象庁などは熱中症警戒アラートを発表し、警戒を呼びかけている。