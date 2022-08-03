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グローブ？ みたいなナス 野球ファンの85歳収穫、甲子園「がんばれ鹿児島実」
2022/08/03 13:08
こぶし大、グローブのような形のナス
拡大
鹿児島市東俣町の白石一則さん（８５）の畑でグローブのように見える、こぶし大のナスができた。白石さんは「みそ汁にしたらおいしそうだけど、もったいなくて保管している」と笑顔を浮かべた。
野球ファンの白石さんは６日に開幕する全国高校野球選手権大会に向けて「夏の暑さに負けず、鹿児島実業高校に頑張ってほしい」と話した。
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