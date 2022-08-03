グローブ？ みたいなナス　野球ファンの85歳収穫、甲子園「がんばれ鹿児島実」

１．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

台風6号発生 奄美が強風域に 強風、高波に注意呼びかけ

３．

トライアスロン・宮崎集選手が死去 鹿児島県スポーツ協会所属、25歳 フランスで自転車練習中に事故 県トライアスロン協会「大切な仲間失った」

４．

新型コロナ 鹿児島県内新たに3183人感染、10代含む3人死亡確認 3日連続3000人超え

５．

新型コロナ 鹿児島県内で過去最多3328人感染、5人死亡

６．

水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿

７．

国道を横断中にはねられる 女性シャンソン歌手が死亡 鹿児島市

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに3019人感染 5日連続の3000人超 死亡は2人

９．

新型コロナ 鹿児島県内 最多3880人感染、２人死亡

10．

台風5号が発生 29日に奄美接近へ