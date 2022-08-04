山形屋にDEAN&DELUCAポップアップストア　世界各地から厳選した菓子、雑貨など800種類販売　15日まで期間限定

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島県、BA･5対策強化宣言を発令 8月末まで 新型コロナ

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夏の甲子園 鹿児島実、初戦の相手は明秀日立（茨城) 春には大島と対戦 大会第5日の10日午後1時

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鹿児島市で新たに1376人、薩摩川内232人、鹿屋211人など計3356人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内 過去2番目に多い3356人感染確認、3人が死亡

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国立公園の外ならやりたい放題？ 世界自然遺産の島で希少種の持ち出しが後を絶たない 奄美

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病床使用率は66.7％に 新たに3356人感染（鹿児島市1376、薩摩川内232、鹿屋211、霧島160、奄美127、出水99、姶良92、日置77、南さつま75、曽於72、南九州63、阿久根62、指宿57、西之表48、いちき串木野45、徳之島41、伊佐38、志布志35、枕崎32、中種子30、屋久島27、伊仙27、知名27、大崎26、長島25、天城24、龍郷21、さつま20、垂水16、和泊16、喜界16、東串良15、湧水14、与論14、錦江13、肝付12、南大隅10、南種子10など）3人死亡 新型コロナ3日

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新型コロナ BA・5対策強化宣言発令 鹿児島県、高齢者らに混雑回避要請 一律の行動制限は求めず

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新型コロナ BA・5対策強化宣言発令 高齢者は歓迎、戸惑い 「若者にも呼びかけて」「改めて対策点検」 鹿児島県内

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救急医療が危機的状況 感染・濃厚接触…職員欠勤増え「とにかく人が足りない」 受け入れ停止相次ぐ 新型コロナ・鹿児島