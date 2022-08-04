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山形屋にDEAN&DELUCAポップアップストア 世界各地から厳選した菓子、雑貨など800種類販売 15日まで期間限定
2022/08/04 09:01
ベーカリーやワインなど新たな商品も並ぶ会場＝鹿児島市の山形屋
拡大
ＤＥＡＮ＆ＤＥＬＵＣＡポップアップストアが、山形屋（鹿児島市）の１号館６階で１５日まで、世界各地から厳選した菓子や調味料、雑貨など８００種類を販売する。昨年に続き２回目。
今回はワインや会場内で焼いたパンなど新たなアイテムのほか、トートバッグに食品を詰め合わせた鹿児島限定のセットもある。
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