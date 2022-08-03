鹿児島市で新たに1376人、薩摩川内232人、鹿屋211人など計3356人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者3356人を新たに確認したと発表した。2日の3880人についで過去2番目に多い。居住地別は鹿児島市が１３７６人、薩摩川内市２３２人、鹿屋市２１１人、霧島市１６０人、奄美市１２７人、出水市９９人、姶良市９２人、日置市７７人、南さつま市７５人、曽於市７２人。南九州市６３人、阿久根市６２人、指宿市５７人、西之表市４８人、いちき串木野市４５人、徳之島町４１人、伊佐市３８人、志布志市３５人、枕崎市３２人、中種子町３０人、屋久島、伊仙、知名各町が２７人。大崎町２６人、長島町２５人、天城町２４人、龍郷町２１人、さつま町２０人。垂水市と和泊、喜界両町が１６人。東串良町１５人、湧水、与論両町が１４人。錦江町１３人、肝付町１２人、南大隅、南種子両町が１０人。瀬戸内町９人、宇検村５人、大和村２人。県外は３５人。感染者の累計は１５万６２１４人になった。県はまた、３人が死亡したと公表した。死者は累計２４４人になった。