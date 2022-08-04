病床使用率は66.7％に　新たに3356人感染（鹿児島市1376、薩摩川内232、鹿屋211、霧島160、奄美127、出水99、姶良92、日置77、南さつま75、曽於72、南九州63、阿久根62、指宿57、西之表48、いちき串木野45、徳之島41、伊佐38、志布志35、枕崎32、中種子30、屋久島27、伊仙27、知名27、大崎26、長島25、天城24、龍郷21、さつま20、垂水16、和泊16、喜界16、東串良15、湧水14、与論14、錦江13、肝付12、南大隅10、南種子10など）3人死亡　新型コロナ3日

鹿児島県内で３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに３３５６人確認された。過去２番目に多かった。県は３人の死亡を公表。うち１人は県内の医療機関に入院中の８０代男性で、新型コロナ以外が死因だった。新規感染者の居住地は、鹿児島市が１３７６人、薩摩川内市２３２人、鹿屋市２１１人、霧島市１６０人、奄美市１２７人、出水市９９人、姶良市９２人、日置市７７人、南さつま市７５人、曽於市７２人。南九州市６３人、阿久根市６２人、指宿市５７人、西之表市４８人、いちき串木野市４５人、徳之島町４１人、伊佐市３８人、志布志市３５人、枕崎市３２人、中種子町３０人、屋久島、伊仙、知名各町が２７人。大崎町２６人、長島町２５人、天城町２４人、龍郷町２１人、さつま町２０人。垂水市と和泊、喜界両町が１６人。東串良町１５人、湧水、与論両町が１４人。錦江町１３人、肝付町１２人、南大隅、南種子両町が１０人。瀬戸内町９人、宇検村５人、大和村２人。県外は３５人。累計感染者は１５万６２１４人。２日時点の病床使用率は６６．７％で前日から５．２ポイント増えた。療養者数は２万５９２４人。内訳は自宅待機２万３９９７人、宿泊施設入所１３８３人、入院５４４人（重症２人、酸素投与が必要な中等症９１人）。