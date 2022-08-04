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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 過去2番目に多い3706人感染、6人死亡確認
2022/08/04 16:04
拡大
鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者３７０６人を新たに確認したと発表した。２日（３８８０人）に次いで過去２番目に多い。
県はまた６人が死亡したと公表した。死者は累計２５０人となった。
県が発表した感染者は２３４０人、市発表分は１３６６人。
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