新型コロナ　鹿児島県内 過去2番目に多い3706人感染、6人死亡確認

鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者３７０６人を新たに確認したと発表した。２日（３８８０人）に次いで過去２番目に多い。県はまた６人が死亡したと公表した。死者は累計２５０人となった。県が発表した感染者は２３４０人、市発表分は１３６６人。