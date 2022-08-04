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歌手・長渕剛さんが新型コロナ感染　6，7日の鹿児島公演 延期または中止

 2022/08/04 17:05
歌手の長渕剛さん
歌手の長渕剛さん
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　鹿児島市出身の歌手長渕剛さんが、新型コロナウイルスに感染し、６、７日に鹿児島市の川商ホールで予定していた公演を延期または中止すると、公式ホームページ（ＨＰ）で明らかにした。

　ＨＰ（3日付）によると、長渕さんは体調に違和感を感じ、医師の診察とＰＣＲ検査を受けたところ、陽性が確認されたという。振り替え公演の可否やチケットの払い戻しは詳細が決まり次第発表する。
鹿児島公演の延期または中止を伝える長渕剛さんの公式ホームページ
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