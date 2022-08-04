歌手・長渕剛さんが新型コロナ感染　6，7日の鹿児島公演 延期または中止

１．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

台風6号発生 奄美が強風域に 強風、高波に注意呼びかけ

３．

トライアスロン・宮崎集選手が死去 鹿児島県スポーツ協会所属、25歳 フランスで自転車練習中に事故 県トライアスロン協会「大切な仲間失った」

４．

新型コロナ 鹿児島県内新たに3183人感染、10代含む3人死亡確認 3日連続3000人超え

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに3019人感染 5日連続の3000人超 死亡は2人

６．

新型コロナ 鹿児島県内 最多3880人感染、２人死亡

７．

新型コロナ 鹿児島県内 過去2番目に多い3356人感染確認、3人が死亡

８．

台風5号が発生 29日に奄美接近へ

９．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに3184人感染 6日連続で3000人超 死亡は4人

10．

新型コロナ 鹿児島県内最多3330人新たに感染、3人死亡確認