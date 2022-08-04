鹿児島市で新たに1369人、霧島362人、鹿屋243人など計3706人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者３７０６人を新たに確認したと発表した。２日（３８８０人）に次いで過去２番目に多い。居住地別では、鹿児島市１３６９人、霧島市３６２人、鹿屋市２４３人、姶良市１９５人、薩摩川内市１７７人、出水市、奄美市１２０人、日置市９０人、曽於市７１人、南さつま市６８人、西之表市５３人、志布志市５２人、南九州市５１人、阿久根市４９人、いちき串木野市４８人、徳之島町４６人、さつま町４１人、指宿市３９人、枕崎市３７人、伊佐市３３人、大崎町、屋久島町、知名町３０人、天城町２８人、与論町２７人、肝付町２６人、龍郷町２４人、伊仙町２３人、瀬戸内町２１人、和泊町２０人、垂水市、喜界町１８人、東串良町、錦江町１７人、中種子町１６人、長島町１１人、南種子町、大和村９人、湧水町７人、南大隅町５人、宇検村３人。県外は５３人。県内累計は１５万９９２０人になった。県はまた６人が死亡したと公表した。死者は累計２５０人となった。