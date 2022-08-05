TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内 新たに3334人感染、3人死亡　4日連続で3000人台

 2022/08/05 16:03
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者３３３４人を新たに確認したと発表した。４日連続で３０００人を上回った。

　県はまた３人が死亡したと公表した。死者は累計２５３人となった。

　県が発表した感染者は２０５２人、市発表分は１２８２人。
表・一目で分かる鹿児島の新規感染者数の推移
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ