１．

レシート1万円分で3000円還元へ コロナ禍、鹿児島市が生活支援 全28万4000世帯対象 22年度補正案

２．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

３．

まるで迷路…8万本のヒマワリ畑 お盆過ぎまで 鹿児島市

４．

歌手・長渕剛さんが新型コロナ感染 6，7日の鹿児島公演 延期または中止

５．

水深1.2～2メートルのプールで21歳女子大生が水死 妹助けようと溺れたか ホテル、監視員置かず 指宿

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日本脳炎ワクチンと取り違え 幼児に新型コロナワクチン誤接種 モデルナ製、健康状態に異常なし 薩摩川内市

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに3334人感染、3人死亡 4日連続で3000人台

８．

新型コロナ 鹿児島県内 過去2番目に多い3706人感染、6人死亡確認

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年10％。高すぎる金利に違和感はあったが、肩書も印鑑も実在のJR役員…「私がだまされたらみんなだまされる。大丈夫だよ」 返らぬ1000万円、妻は今も心を痛める

10．

死者6人は過去2番目の多さ、累計250人に 新規感染は3706人（鹿児島1369、霧島362、鹿屋243、姶良195、薩摩川内177、出水120、奄美120、日置90、曽於71、南さつま68、西之表53、志布志52、南九州51、阿久根49、いちき串木野48、徳之島46、さつま41、指宿39、枕崎37、伊佐33、大崎30、屋久島30、知名30、天城28、与論27、肝付26、龍郷24、伊仙23、瀬戸内21、和泊20、垂水18、喜界18、東串良17、錦江17、中種子16、長島11など）新型コロナ・鹿児島4日発表