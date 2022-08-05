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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 新たに3334人感染、3人死亡 4日連続で3000人台
2022/08/05 16:03
拡大
鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者３３３４人を新たに確認したと発表した。４日連続で３０００人を上回った。
県はまた３人が死亡したと公表した。死者は累計２５３人となった。
県が発表した感染者は２０５２人、市発表分は１２８２人。
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