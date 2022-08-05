鹿児島市で新たに1301人、鹿屋209人、霧島207人など計3334人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者３３３４人を新たに確認したと発表した。４日連続で３０００人を上回った。居住地別では鹿児島市１３０１人、鹿屋市２０９人、霧島市２０７人、薩摩川内市１９８人、奄美市１３１人、姶良市１１４人、出水市９９人、南さつま市８０人、日置市７３人、枕崎市５８人、西之表市５６人、曽於市、徳之島町５５人、南九州市５２人、阿久根市４８人、いちき串木野市、志布志市４６人、指宿市４４人、屋久島町４２人、伊佐市４１人、瀬戸内町３１人、知名町２９人、さつま町、大崎町２８人、東串良町２６人、湧水町２３人、肝付町、伊仙町、和泊町２０人、天城町１８人、長島町１５人、龍郷町１４人、中種子町、与論町１３人、垂水市、南種子町１２人、喜界町８人、錦江町７人、宇検村５人、南大隅町、大和村３人。県外は３１人。累計感染者は１６万３２５４人になった。県はまた３人が死亡したと公表した。死者は累計２５３人となった。