鹿児島市で新たに1328人、霧島307人、姶良223人など計3356人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者３３５６人を新たに確認したと発表した。５日連続で３０００人を超えた。居住地別では、鹿児島市１３２８人、霧島市３０７人、姶良市２２３人、鹿屋市２１３人、薩摩川内市１７６人、奄美市１１０人、出水市１０２人、日置市７４人、曽於市５９人、いちき串木野市５８人、徳之島町４５人、指宿市、西之表市、屋久島町４４人、南さつま市４１人、大崎町３７人、南九州市３６人、志布志市、伊佐市３４人、肝付町３３人、枕崎市２７人、長島町２６人、中種子町２０人、阿久根市、さつま町、天城町、伊仙町、和泊町１７人、東串良町、知名町１６人、垂水市、錦江町１５人、喜界町１４人、龍郷町１３人、湧水町１２人、瀬戸内町１０人、南大隅町、南種子町６人、与論町３人、大和村２人、宇検村１人。県外は２７人だった。累計感染者は１６万６６１０人になった。県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計２５４人になった。