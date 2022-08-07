病床使用率2日連続70％超える　重症1人、中等症は99人　新たな感染は3356人（鹿児島市1328、霧島307、姶良223、鹿屋213、薩摩川内176、奄美110、出水102、日置74、曽於59、いちき串木野58、徳之島45、指宿44、西之表44、屋久島44、南さつま41、大崎37、南九州36、志布志34、伊佐34、肝付33、枕崎27、長島26、中種子20、阿久根17、さつま17、天城17、伊仙17、和泊17、東串良16、知名16、垂水15、錦江15、喜界14、龍郷13、湧水12など）新型コロナ6日発表

鹿児島県と鹿児島市は６日、新たに３３５６人の新型コロナウイルス感染者と１人の死亡を確認したと発表した。感染者は３日と同数で過去３番目に多く、３０００人を超えたのは５日連続。病床使用率（５日現在）は前日比１．１ポイント減の７０．９％だった。病床確保のフェーズ（６段階）で最も多くの病床を確保する「緊急Ⅱ」に引き上げる目安（病床使用率７０％以上）を２日続けて上回った。５日時点の入院患者６４３人のうち重症は１人、酸素投与が必要な中等症は９９人となっている。県によると、亡くなったのは７０代女性で、県内の医療機関に入院中だった。死因は新型コロナウイルス感染症としている。死者の累計は２５４人。新規感染者の居住地は鹿児島市１３２８人、霧島市３０７人、姶良市２２３人、鹿屋市２１３人、薩摩川内市１７６人、奄美市１１０人、出水市１０２人、日置市７４人、曽於市５９人、いちき串木野市５８人、徳之島町４５人、指宿市、西之表市、屋久島町４４人、南さつま市４１人、大崎町３７人、南九州市３６人、志布志市、伊佐市３４人、肝付町３３人、枕崎市２７人、長島町２６人、中種子町２０人、阿久根市、さつま町、天城町、伊仙町、和泊町１７人、東串良町、知名町１６人、垂水市、錦江町１５人、喜界町１４人、龍郷町１３人、湧水町１２人、瀬戸内町１０人、南大隅町、南種子町６人、与論町３人、大和村２人、宇検村１人。県外は２７人だった。年代別では１０歳未満が５４４人と最多で、３０代５４１人、４０代５２４人と続いた。５日時点の療養者数は前日比７９人減の２万７８３５人。内訳は自宅待機２万５８１９人、宿泊施設入所１３７３人など。累計の感染者は１６万６６１０人。