鹿児島市で新たに1285人、鹿屋214人、奄美162人など計3123人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者３１２３人を新たに確認したと発表した。６日連続で３０００人を超えた。居住地別では、鹿児島市１２８５人、鹿屋市２１４人、奄美市１６２人、出水市１５１人、薩摩川内市１４７人、日置市１０４人、阿久根市９０人、霧島市８７人、姶良市８２人、曽於市、南さつま市５８人、志布志市５４人、瀬戸内町４８人、いちき串木野市４４人、南九州市４２人、指宿市３９人、枕崎市、徳之島町３５人、西之表市２８人、長島町、龍郷町、知名町２７人、伊佐市２５人、伊仙町２４人、大崎町２３人、屋久島町２０人、さつま町、東串良町１８人、肝付町１７人、天城町、和泊町１４人、湧水町、錦江町１３人、喜界町１２人、中種子町１１人、垂水市、南種子町９人、南大隅町８人、宇検村７人、大和村３人、与論町２人、三島村１人。県外は１８人。累計感染者は１６万９７３３人。県はまた６人が死亡したと明らかにした。死者は累計２６０人になった。