諏訪之瀬島で爆発増加 噴火警戒レベル3（入山規制）に引き上げの可能性

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに3123人感染、6人死亡 6日連続3000人超え

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鹿児島市で新たに1328人、霧島307人、姶良223人など計3356人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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コロナ感染「第7波」 夏休み ワクチン集団接種を拡大、10代と親世代の「3回目」に照準 鹿児島・薩摩川内市

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病床使用率2日連続70％超える 重症1人、中等症は99人 新たな感染は3356人（鹿児島市1328、霧島307、姶良223、鹿屋213、薩摩川内176、奄美110、出水102、日置74、曽於59、いちき串木野58、徳之島45、指宿44、西之表44、屋久島44、南さつま41、大崎37、南九州36、志布志34、伊佐34、肝付33、枕崎27、長島26、中種子20、阿久根17、さつま17、天城17、伊仙17、和泊17、東串良16、知名16、垂水15、錦江15、喜界14、龍郷13、湧水12など）新型コロナ6日発表

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旧統一教会関連イベント、実行委顧問に鹿児島県の自民国会議員3人（現職2、前職1）

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新型コロナ 鹿児島県内 過去3番目の3356人感染確認、１人死亡 5日連続3000人超え

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レシート1万円分で3000円還元へ コロナ禍、鹿児島市が生活支援 全28万4000世帯対象 22年度補正案

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鹿児島市で新たに1285人、鹿屋214人、奄美162人など計3123人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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夏の甲子園 鹿児島実、初戦の相手は明秀日立（茨城) 春には大島と対戦 大会第5日の10日午後1時