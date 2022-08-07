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諏訪之瀬島で爆発増加 噴火警戒レベル3（入山規制）に引き上げの可能性

 2022/08/07 20:21
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
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　福岡管区気象台は７日、鹿児島県十島村の諏訪之瀬島で爆発が増加しているとして、今後の情報に注意するよう呼びかけた。噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げる可能性がある。

　レベル判定基準では、５日間で２５回以上の爆発があった場合は、レベル３に引き上げる。７日は午後８時現在、９回爆発した。大きな噴石が最大で６００メートル南東に飛んだ。爆発は３日に３回、４日２回、５日４回、６日５回観測している。

　規模の大きな火山性微動や急激な地殻変動など他の目立った現象は発生していない。
関連表・噴火警戒レベル
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