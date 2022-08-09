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新型コロナ　鹿児島県内で新たに3868人感染、過去2番目の多さ　6人死亡

 2022/08/09 16:14
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　鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者３８６８人を新たに確認したと発表した。２日の３８８０人に次いで過去２番目の多さ。

　県はまた６人が死亡したと公表した。死者は累計２６６人になった。

　県が発表した感染者は２１８１人、市発表分は１６８７人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
表・コロナ相談窓口電話表


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