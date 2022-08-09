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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに3868人感染、過去2番目の多さ 6人死亡
2022/08/09 16:14
拡大
鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者３８６８人を新たに確認したと発表した。２日の３８８０人に次いで過去２番目の多さ。
県はまた６人が死亡したと公表した。死者は累計２６６人になった。
県が発表した感染者は２１８１人、市発表分は１６８７人。
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