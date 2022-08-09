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野村哲郎氏が農相就任へ　森山裕氏は自民選対委員長に

 2022/08/09 21:31
野村哲郎氏
野村哲郎氏
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　岸田文雄首相（自民党総裁）が１０日実施する内閣改造・党役員人事で、いずれも自民の野村哲郎参院議員（鹿児島選挙区）が農相、森山裕衆院議員（鹿児島４区）が党選対委員長に内定したことが９日分かった。両氏が南日本新聞の取材に明らかにした。

　森山氏は選対委員長の内定を受け、「選挙に勝つことは党にとって大事だ。気を引き締めて一生懸命頑張りたい」と述べた。
森山裕衆院議員
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