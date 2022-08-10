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鹿児島県の最低賃金、32円増の853円に　02年度以降最大の上げ幅、10月6日にも適用

 2022/08/10 15:43
鹿児島県の最低賃金引き上げを答申した審議会＝１０日、鹿児島市
鹿児島県の最低賃金引き上げを答申した審議会＝１０日、鹿児島市
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　鹿児島地方最低賃金審議会（会長・山本晃正鹿児島国際大学教授）は１０日、２０２２年度の鹿児島県の最低賃金（最賃）を現行の時給８２１円から３２円引き上げ、８５３円にするよう中所照仁鹿児島労働局長に答申した。ウクライナ危機などで今年になって続く物価高騰を踏まえ、０２年度以降では最大の上げ幅となった。早ければ１０月６日から適用される。

　３２円の引き上げ額は、中央最低賃金審議会が鹿児島地方審議会に示していた目安額３０円を２円上回った。これまでの増額幅の最高は１９年度の２９円。２１年度は２８円だった。
【別カット】鹿児島県の最低賃金引き上げを答申した審議会＝１０日、鹿児島市
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