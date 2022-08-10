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十島の特産「甘美人スイカ」が初入荷　「島で育った逸品」手頃なサイズで日持ちも　鹿児島市のアンテナショップ

 2022/08/10 21:00
店頭に並ぶトカラ甘美人スイカ＝鹿児島市泉町のトカラ結プラザ
店頭に並ぶトカラ甘美人スイカ＝鹿児島市泉町のトカラ結プラザ
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　十島村の夏の特産「トカラ甘美人スイカ」が初入荷し８日、鹿児島市泉町のアンテナショップ「トカラ結プラザ」に並んだ。悪石・諏訪之瀬島産の小玉スイカで８月末まで販売する。

　多くの観光客が訪れる悪石島の盆行事・ボゼ祭りの土産品として２０２１年から本格栽培している。農薬を使わず牛ふん堆肥などで育てる。糖度が１２～１３度と甘いのが特長。

　１玉１０００円。同ショップを運営するＮＰＯ法人トカラ・インターフェースの日高重成代表理事（８７）は「手頃なサイズで日持ちもいい。島の自然で育った逸品を食べて」と話した。
店頭に並ぶトカラ甘美人スイカ＝鹿児島市泉町のトカラ結プラザ
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