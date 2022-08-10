十島の特産「甘美人スイカ」が初入荷　「島で育った逸品」手頃なサイズで日持ちも　鹿児島市のアンテナショップ

１．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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レシート1万円分で3000円還元へ コロナ禍、鹿児島市が生活支援 全28万4000世帯対象 22年度補正案

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新型コロナ 鹿児島県内 過去2番目に多い3706人感染、6人死亡確認

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに3334人感染、3人死亡 4日連続で3000人台

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新型コロナ 鹿児島県内 過去3番目の3356人感染確認、１人死亡 5日連続3000人超え

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まるで迷路…8万本のヒマワリ畑 お盆過ぎまで 鹿児島市

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歌手・長渕剛さんが新型コロナ感染 6，7日の鹿児島公演 延期または中止

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全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 70代女性「何度も死のうと…」 ＪＲ役員の名刺に疑う余地なく 返済求めると「天下のJRですよ」

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに3868人感染、過去2番目の多さ 6人死亡

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに3988人感染、過去最多を更新 5人死亡