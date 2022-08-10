鹿児島市で新たに1623人、霧島321人、鹿屋266人など計3988人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者３９８８人を新たに確認したと発表した。２日の３８８０人を上回り、過去最多を更新した。新規感染者の居住地別は、鹿児島市１６２３人、霧島市３２１人、鹿屋市２６６人、姶良市２３２人、奄美市１７１人、日置市１３８人、出水市１３４人、南九州市８１人、いちき串木野市７９人、南さつま市７２人、志布志市６３人、指宿市、薩摩川内市６１人、枕崎市５８人、曽於市３７人、天城町３５人、阿久根市３４人、龍郷町、徳之島町３３人、伊佐市３２人、垂水市３１人、長島町３０人、和泊町２９人、大崎町２８人、知名町２６人、屋久島町、喜界町２５人、西之表市２４人、瀬戸内町２３人、伊仙町１９人、湧水町、肝付町１８人、東串良町１５人、錦江町１４人、中種子町１３人、さつま町１０人、南大隅町、与論町６人、南種子町、大和村５人、十島村、宇検村２人、三島村１、県外４９人。県内の累計感染者は１７万９７３４人になった。県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計２７１人になった。