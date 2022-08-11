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訃報
脇元勝己氏が死去、81歳 霧島九面太鼓創設者、名誉会長
2022/08/11 11:31
脇元勝己氏
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脇元 勝己氏（わきもと・かつみ＝天孫降臨霧島九面太鼓保存会創設者・名誉会長）が９日午後８時５分、肺炎のため、霧島市内の病院で死去した。８１歳。鹿児島県霧島市牧園出身。通夜は１１日午後６時から、葬儀告別式は１２日午前１１時半から、霧島市溝辺町麓１４１８の２、ＪＡ葬祭やすらぎ溝辺斎場。喪主は長男の敬（たかし）さん。
旧牧園町の商工会青年部長だった１９７２年、霧島神宮の宝物を模した面を着けて演奏する霧島九面太鼓を発足。保存会は１４年に南日本文化賞を受けた。
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