鹿児島市で新たに1538人、霧島299人、鹿屋279人など計3956人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者３９５６人を新たに確認したと発表した。過去２番目の多さ。居住地別では鹿児島市１５３８人、霧島市２９９人、鹿屋市２７９人、姶良市２２３人、奄美市１９０人、出水市１４８人、薩摩川内市１３５人、志布志市９１人、曽於市９０人、日置市７４人、南九州市、阿久根市６９人、指宿市５３人、湧水町４８人、南さつま市４３人、垂水市３８人、大崎町３６人、いちき串木野市３５人、長島町３４人、西之表市、肝付町３１人、瀬戸内町、和泊町２９人、天城町２７人、龍郷町２６人、枕崎市、喜界町、徳之島町、知名町２５人、伊佐市、伊仙町２２人、さつま町、東串良町、屋久島町１８人、錦江町１４人、南種子町、与論町１０人、中種子町６人、南大隅町５人、宇検村４人、大和村１人。県外は４３人。鹿児島県の累計感染者は１８万３６９０人になった。県はまた８人が亡くなったと発表した。死者の累計は２７９人になった。