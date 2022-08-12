１．

校長死亡事故 大イチョウの折れた枝は生木、ギンナンの実で重く 全22校の古木・老木調査へ 鹿児島・曽於市教委

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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校庭の大イチョウの枝が折れ直撃、校長死亡 樹齢160年以上の学校のシンボル 校長は草刈り中

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観測ロケット打ち上げ 電離圏の電子密度が乱れる現象調査 内之浦観測所

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駅地下入り口の巨大ガラスが謎のひび割れ メーカーに調べさせると、「ガラス内部でまれな現象」が起きていた

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鹿児島市で新たに1538人、霧島299人、鹿屋279人など計3956人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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十島村・諏訪之瀬島で噴火、大きな噴石800メートル飛ぶ 警戒レベル3（入山規制）に引き上げ可能性も

８．

新型コロナ 鹿児島県、幼保・学校・事業所でも濃厚接触者特定取りやめ 各施設管理者や事業者が判断

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宮崎県が「医療非常事態宣言」外出自粛など要請、31日まで 都城の424人含む2812人新たに感染、3人死亡 都城の事業所2カ所と教育・保育施設2カ所でクラスター 新型コロナ・宮崎11日発表

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打ち上げ再延期の観測ロケット、11日午後11時打ち上げ 内之浦