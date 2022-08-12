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十島村・諏訪之瀬島で噴火、大きな噴石800メートル飛ぶ　警戒レベル3（入山規制）に引き上げ可能性も

 2022/08/12 01:14
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
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　１１日午前４時１６分、十島村諏訪之瀬島の御岳で噴火があり、大きな噴石が火口から南に８００メートル飛んだ。４８時間以内に大きな噴石が再び１キロ付近まで飛散した場合、噴火警戒レベルは現在の２（火口周辺規制）から３（入山規制）に上がる。

　福岡管区気象台によると、同日は午後１１時までに爆発が３回、噴煙量が中量以上の噴火が１２回あった。噴煙の高さは最高２０００メートル。
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