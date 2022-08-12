TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術

お盆用「蓮台」が出番　さつま　　

 2022/08/12 13:16
お盆を前に出番を待つ蓮台＝さつま町広瀬
お盆を前に出番を待つ蓮台＝さつま町広瀬
拡大拡大
　お盆を前にハスの花が散った後の「蓮台(れんだい）」の出荷が、鹿児島県さつま町広瀬で進められている。ハスは仏教との関係が深く、蓮台も仏壇や墓に飾られる。８日には手作業で切り取られた約２００本が作業場に並べられていた。

　地元の農業山崎文久さん（６８）が２０１７年から鹿児島市の花卉（かき）卸売業者の依頼を受けて出荷する。ハスは１０年ほど前に観賞用に栽培を始め、現在の広さは約５０アール。山崎さんは「水田に入っての作業は大変だが、ご先祖様に感謝しながら飾ってもらえたらうれしい」と話している。
ハスの花がちっらあとの「蓮台」。仏教との関係が深く、仏壇や墓に飾られる
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ