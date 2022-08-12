鹿児島市で新たに906人、霧島320人、薩摩川内248人など計2908人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの感染者２９０８人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市９０６人、霧島市３２０人、薩摩川内市２４８人、姶良市１９６人、鹿屋市１５６人、出水市１１９人、日置市１１０人、奄美市９２人、いちき串木野市６８人、指宿市６６人、志布志市６０人、阿久根市５８人、南九州市５５人、長島町３７人、徳之島町３２人、大崎町２７人、南さつま市２６人、枕崎市２５人、天城町、伊仙町２０人、曽於市１９人、伊佐市、湧水町１８人、瀬戸内町１７人、さつま町、肝付町、喜界町１５人、西之表市、垂水市１４人、錦江町、和泊町１２人、知名町１０人、東串良町９人、龍郷町、与論町８人、南大隅町、中種子町６人、南種子町、屋久島町、大和村３人、宇検村２人。県外は４０人だった。県内の累計感染者は１８万６５９８人になった。県はまた、５人が死亡したと公表した。死者は累計２８４人になった。