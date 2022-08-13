鹿児島市で新たに1729人、鹿屋365人、奄美173人など計3967人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者３９６７人を新たに確認したと発表した。居住地別は鹿児島市１７２９人、鹿屋市３６５人、奄美市１７３人、霧島市１６２人、薩摩川内市１５６人、姶良市１３３人、出水市１０４人、南九州市８６人、指宿市７９人、日置市７５人、志布志市７１人、垂水市５１人、肝付町４９人、知名町４３人、阿久根市、南さつま市、徳之島町４２人、龍郷町４１人、曽於市４０人、大崎町３９人、枕崎市、西之表市３５人、伊佐市、屋久島町３１人、さつま町、和泊町３０人、喜界町２６人、伊仙町２３人、南大隅町２２人、天城町２１人、いちき串木野市１９人、東串良町１７人、瀬戸内町１４人、中種子町１２人、長島町１１人、錦江町１０人、湧水町９人、与論町８人、大和村３人、南種子町２人、宇検村１人。県外は５５人だった。県内の累計感染者は１９万５６５人になった。県はまた９人が死亡したと発表した。死者は累計２９３人。