死者9人　3967人感染(鹿児島市1729、鹿屋365、奄美173、霧島162、薩摩川内156、姶良133、出水104、南九州86、指宿79、日置75、志布志71、垂水51、肝付49、知名43、阿久根42、南さつま42、徳之島42、龍郷41、曽於40、大崎39、枕崎35、西之表35、伊佐31、屋久島31、さつま30、和泊30、喜界26、伊仙23、南大隅22、天城21、いちき串木野19、東串良17、瀬戸内14、中種子12、長島11、錦江10、湧水9、与論8、大和3、南種子2、宇検1、県外55)コロナ13日

市町村別感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は１３日、新たに３９６７人の新型コロナウイルス感染者と９人の死亡を確認したと発表した。感染者は１０日の３９８８人に続き、過去２番目に多い。死者数は２月７日と並び最多となった。県は「お盆期間は、県内外の人と食事をする機会も多い。手洗いうがいなど基本的な感染対策を徹底してほしい」と呼びかけた。病床使用率は１２日時点で６６．０％で前日より３．１ポイント下がった。県と市は亡くなった９人のうち、５人の年代や性別、死因を公表した。８０代男性と９０歳以上の男性の計２人が新型コロナが原因だった。５０代男性と８０代男女の計３人はコロナ以外だった。死者の累計は２９３人。新規感染者の居住地は鹿児島市１７２９人、鹿屋市３６５人、奄美市１７３人、霧島市１６２人、薩摩川内市１５６人、姶良市１３３人、出水市１０４人、南九州市８６人、指宿市７９人、日置市７５人、志布志市７１人、垂水市５１人、肝付町４９人、知名町４３人、阿久根市、南さつま市、徳之島町４２人、龍郷町４１人、曽於市４０人、大崎町３９人、枕崎市、西之表市３５人、伊佐市、屋久島町３１人、さつま町、和泊町３０人、喜界町２６人、伊仙町２３人、南大隅町２２人、天城町２１人、いちき串木野市１９人、東串良町１７人、瀬戸内町１４人、中種子町１２人、長島町１１人、錦江町１０人、湧水町９人、与論町８人、大和村３人、南種子町２人、宇検村１人。県外は５５人だった。年代別では４０代の６１７人が最も多く、１０歳未満６０８人、３０代５９３人と続いた。県内の累計感染者数は１９万５６５人になった。１２日時点の療養者数は、前日比３２２人減の２万８６７０人。内訳は自宅待機２万６３６９人（前日比２４８人減）、宿泊施設入所１３８１人（同９人減）、入院９２０人（同６５人減）。入院のうち重症者は５人、酸素投与が必要な中等症は１１３人。