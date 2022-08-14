鹿児島市で新たに1462人、霧島226人、姶良218人など計3486人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの感染者３４８６人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市１４６２人、霧島市２２６人、姶良市２１８人、薩摩川内市１７５人、出水市１７０人、奄美市１５４人、日置市１４７人、南九州市１１４人、いちき串木野市１０２人、指宿市８２人、南さつま市６０人、志布志市５７人、阿久根市３６人、曽於市３５人、喜界町３３人、大崎町、和泊町３０人、伊仙町２７人、枕崎市、湧水町２４人、西之表市、徳之島町２２人、鹿屋市、さつま町、長島町２１人、天城町２０人、屋久島町１７人、知名町１６人、宇検村１５人、瀬戸内町１２人、龍郷町９人、与論町８人、十島村、南種子町、大和村６人、中種子町４人、垂水市、伊佐市、肝付町２人、錦江町、南大隅町１人。県外は４６人。鹿児島県の累計感染者は１９万４０５１人になった。県はまた７人が亡くなったと発表した。死者の累計３００人になった。