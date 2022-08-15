新たに7人死亡、累計300人に 新規感染は3486人（鹿児島市1462、霧島226、姶良218、薩摩川内175、出水170、奄美154、日置147、南九州114、いちき串木野102、指宿82、南さつま60、志布志57、阿久根36、曽於35、喜界33、大崎30、和泊30、伊仙27、枕崎24、湧水24、西之表22、徳之島22、鹿屋21、さつま21、長島21、天城20、屋久島17、知名16、宇検15、瀬戸内12、龍郷9、与論8、十島6、南種子6、大和6、中種子4、垂水2、伊佐2、肝付2など）新型コロナ14日発表
2022/08/15 07:00
鹿児島県と鹿児島市は１４日、３４８６人の新型コロナウイルス感染者と７人の死亡を確認したと発表した。県内の死者は累計３００人となった。
亡くなった７人のうち、８０代男性と４０代男性の死因が新型コロナ、残る５人の年代、性別、死因は非公表。
新規感染者の居住地は鹿児島市１４６２人、霧島市２２６人、姶良市２１８人、薩摩川内市１７５人、出水市１７０人、奄美市１５４人、日置市１４７人、南九州市１１４人、いちき串木野市１０２人、指宿市８２人、南さつま市６０人、志布志市５７人、阿久根市３６人、曽於市３５人、喜界町３３人、大崎町、和泊町３０人、伊仙町２７人、枕崎市、湧水町２４人、西之表市、徳之島町２２人、鹿屋市、さつま町、長島町２１人、天城町２０人、屋久島町１７人、知名町１６人、宇検村１５人、瀬戸内町１２人、龍郷町９人、与論町８人、十島村、南種子町、大和村６人、中種子町４人、垂水市、伊佐市、肝付町２人、錦江町、南大隅町１人。県外は４６人。
年代別では１０歳未満の５９３人が最も多く、３０代５１９人と続いた。県内の累計感染者数は１９万４０５１人になった。
１３日時点で、療養者数は前日比５９２人増の２万９２６２人。内訳は自宅待機２万６９９１人（前日比６２２人増）、宿泊施設入所１３４２人（同３９人減）、入院９２９人（同９人増）。入院のうち重症者は７人、酸素投与が必要な中等症は１１７人。病床使用率は６４．１％で前日より１．９ポイント下がった。
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新たに7人死亡、累計300人に 新規感染は3486人（鹿児島市1462、霧島226、姶良218、薩摩川内175、出水170、奄美154、日置147、南九州114、いちき串木野102、指宿82、南さつま60、志布志57、阿久根36、曽於35、喜界33、大崎30、和泊30、伊仙27、枕崎24、湧水24、西之表22、徳之島22、鹿屋21、さつま21、長島21、天城20、屋久島17、知名16、宇検15、瀬戸内12、龍郷9、与論8、十島6、南種子6、大和6、中種子4、垂水2、伊佐2、肝付2など）新型コロナ14日発表8月15日 07:00
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