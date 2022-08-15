１．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

鹿児島市で新たに1462人、霧島226人、姶良218人など計3486人感染 新型コロナ・市町村別詳細

３．

校庭の大イチョウの枝が折れ直撃、校長死亡 樹齢160年以上の学校のシンボル 校長は草刈り中

４．

旧海軍の零式三座水上偵察機 沖縄からの帰投中、燃料切れになり吹上浜沖に不時着 47年後引き揚げ展示 万世特攻平和祈念館

５．

戦争一色の少年時代、国のため喜んで死にたいと本気で思った。「まさにマインドコントロール。洗脳されていた」。米軍機が頻繁に島を来襲。おばあさんが燃えた家の前で気が狂ったように泣き叫んだ〈証言 語り継ぐ戦争〉

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに3486人感染、7人死亡

７．

新型コロナ 鹿児島県県内で新たに2626人感染、5人死亡

８．

新たに7人死亡、累計300人に 新規感染は3486人（鹿児島市1462、霧島226、姶良218、薩摩川内175、出水170、奄美154、日置147、南九州114、いちき串木野102、指宿82、南さつま60、志布志57、阿久根36、曽於35、喜界33、大崎30、和泊30、伊仙27、枕崎24、湧水24、西之表22、徳之島22、鹿屋21、さつま21、長島21、天城20、屋久島17、知名16、宇検15、瀬戸内12、龍郷9、与論8、十島6、南種子6、大和6、中種子4、垂水2、伊佐2、肝付2など）新型コロナ14日発表

９．

終戦間際の台湾、「戦車特攻隊」に配属。爆弾15キロを抱え、薄い底板目がけ飛び込む訓練、爆薬付きの棒を突き当てる訓練､そして夜襲。圧倒的な米軍の戦力に、「たこつぼ」と呼ぶ穴での待ち伏せが関の山だった〈証言 語り継ぐ戦争〉

10．

どこに行くにも一緒。家族の一員だった赤毛の犬「マル」。空襲が激しくなり「町から犬が消えている」とうわさが。ある日、自転車に乗ったおじさんがマルを連れていった〈証言 語り継ぐ戦争〉