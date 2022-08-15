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新型コロナ　鹿児島県県内で新たに2626人感染、5人死亡

 2022/08/15 16:12
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　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者２６２６人を新たに確認したと発表した。

　県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計３０５人となった。

　県が発表した感染者は１７２１人、市は９０５人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
表・コロナ相談窓口電話表
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