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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県県内で新たに2626人感染、5人死亡
2022/08/15 16:12
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者２６２６人を新たに確認したと発表した。
県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計３０５人となった。
県が発表した感染者は１７２１人、市は９０５人。
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ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県県内で新たに2626人感染、5人死亡
8月15日 16:12
薩摩切子柄、シンボルマーク「マグマシティ」…鹿児島市のマンホールカード第3弾、桜島バックの「マグニョン」は火山の妖精
8月15日 13:08
終戦間際、蒸気機関車は米軍機の機銃掃射に遭った。車掌と学生3人の計4人が犠牲。廃線の駅跡には当時の石造りの給水塔。被災した機関車の運転席右側には銃撃痕とみられる穴が残る
8月15日 12:48
写真展の入場料や寄付でウクライナ支援 県写真協会
8月15日 12:30
「海から大きな音が聞こえた」－。終戦の年、戦艦「大和」など6隻が沈んだ鹿児島・枕崎沖。戦死者3721人が眠る東シナ海を望む公園に、慰霊の展望台ができたのは1995年、戦後50年の年だった
8月15日 12:06
B29による初の本土爆撃「八幡空襲」。それより前、薄汚れたイギリス兵捕虜を街で見た。「勇気ある日本人は腹を切る。野蛮なやつらは捕虜になる」と先生は言った〈証言 語り継ぐ戦争〉
8月15日 11:10
上履きピカピカ、リユース大作戦 親子80人が200足磨く
8月15日 11:00
きょう15日、戦後77年目の全国戦没者追悼式 鹿児島から遺族11人参加へ 「ウクライナの戦争が終わるよう祈る」
8月15日 10:40
スパイと非難されても平和のために…渡米の絵本作家・八島太郎らが作成、降伏諭す反戦ビラ
8月15日 10:00
出水に残る掩体壕に手作り案内板 平和学習ガイドの会が設置
8月15日 10:00
半身不随から始めた絵で「自分と向き合う」 屋久島の永迫さん、初の個展
8月15日 08:30
戦時中はトーチカ、戦後はトビウオ漁の見張り台… 自衛隊機基地計画に揺れる馬毛島、今も残る戦争遺跡
8月15日 08:25
県勢初の3位を報告 鳳凰高テニス団体女子が南さつま市長表敬
8月15日 07:30
JRグループ元役員「高金利の預金がある」とうそ、数千万円だましとる 被害総額6億円以上か、4回目の逮捕へ
8月15日 07:15
新たに7人死亡、累計300人に 新規感染は3486人（鹿児島市1462、霧島226、姶良218、薩摩川内175、出水170、奄美154、日置147、南九州114、いちき串木野102、指宿82、南さつま60、志布志57、阿久根36、曽於35、喜界33、大崎30、和泊30、伊仙27、枕崎24、湧水24、西之表22、徳之島22、鹿屋21、さつま21、長島21、天城20、屋久島17、知名16、宇検15、瀬戸内12、龍郷9、与論8、十島6、南種子6、大和6、中種子4、垂水2、伊佐2、肝付2など）新型コロナ14日発表
8月15日 07:00
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