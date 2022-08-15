鹿児島市で新たに939人、薩摩川内162人、鹿屋157人など計2626人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者２６２６人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市９３９人、薩摩川内市１６２人、鹿屋市１５７人、出水市１４０人、霧島市１３０人、奄美市１０９人、姶良市９５人、指宿市９０人、志布志市７６人、曽於市６８人、南九州市５５人、阿久根市４６人、伊佐市４５人、日置市４４人、いちき串木野市４２人、徳之島町３９人、枕崎市２９人、南さつま市２８人、垂水市２３人、肝付町２２人、屋久島町、天城町２０人、喜界町１８人、大崎町１７人、西之表市、和泊町、知名町１６人、湧水町１５人、さつま町、長島町、南大隅町、龍郷町１２人、錦江町、瀬戸内町１１人、伊仙町１０人、東串良町、与論町８人、中種子町７人、南種子町５人、大和村、宇検村１人。県外は３９人だった。県内の累計感染者は１９万６６７７人になった。県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計３０５人となった。