新たな感染は2626人、重症化リスク高い60歳以上が519人（鹿児島市939、薩摩川内162、鹿屋157、出水140、霧島130、奄美109、姶良95、指宿90、志布志76、曽於68、南九州55、阿久根46、伊佐45、日置44、いちき串木野42、徳之島39、枕崎29、南さつま28、垂水23、肝付22、屋久島20、天城20、喜界18、大崎17、西之表16、和泊16、知名16、湧水15、さつま12、長島12、南大隅12、龍郷12、錦江11、瀬戸内11、伊仙10、東串良8、与論8など）新型コロナ15日発表

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２６２６人確認したと発表した。感染者の発表が比較的少ない月曜日としては過去最多。２０００人を超えるのは１４日連続。また県は５人の死亡も明らかにした。県によると、亡くなった５人のうち１人は８０代男性で死因は新型コロナ。医療機関に入院中だった。その他４人の年代、性別、死因はいずれも遺族の意向により非公表としている。死者の発表数は、８月１～１５日で計６７人。月の前半だけで、これまでの月別死者数の最多（２月、５３人）を大幅に上回っている。新規感染者のうち、重症化リスクの高い６０歳以上は５１９人。県は「感染者が増えれば亡くなる人も増えてしまう。特に高齢者や基礎疾患がある人は、感染リスクが高い場所への外出は避けてほしい」と呼びかけている。新規感染者の居住地は鹿児島市９３９人、薩摩川内市１６２人、鹿屋市１５７人、出水市１４０人、霧島市１３０人、奄美市１０９人、姶良市９５人、指宿市９０人、志布志市７６人、曽於市６８人、南九州市５５人、阿久根市４６人、伊佐市４５人、日置市４４人、いちき串木野市４２人、徳之島町３９人、枕崎市２９人、南さつま市２８人、垂水市２３人、肝付町２２人、屋久島町、天城町２０人、喜界町１８人、大崎町１７人、西之表市、和泊町、知名町１６人、湧水町１５人、さつま町、長島町、南大隅町、龍郷町１２人、錦江町、瀬戸内町１１人、伊仙町１０人、東串良町、与論町８人、中種子町７人、南種子町５人、大和村、宇検村１人。県外は３９人だった。年代別では１０歳未満が４７４人で最多。３０代３９６人、４０代３９５人、１０代３０４人と続く。県内累計は１９万６６７７人になった。