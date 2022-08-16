きょう16日夜、川内川花火大会 3年ぶり開催　夏の夜空に1万発、周辺で交通規制

川内川花火大会（川内商工会議所主催）が１６日午後７時４０分～８時４０分、鹿児島県薩摩川内市街地の川内川河川敷である。２０２０年から新型コロナウイルスの影響で中止しており、３年ぶりの開催。開戸橋下流左岸から約１万発を打ち上げる。恒例のナイアガラ花火は行わない。会場周辺は午後５時～９時２０分、車両通行止めなどの規制がある。開戸橋と清水丘保育園周辺は午後７時から歩行者も立ち入り禁止。太平橋上での観覧はできない。亀山小、川内小、川内北中の校庭、旧市立体育館跡、パーラー赤玉中郷店の周辺５カ所で臨時駐車場が開くが、混雑が予想される。大会終了後、ＪＲ九州在来線と九州新幹線の川内－鹿児島中央間、肥薩おれんじ鉄道川内－出水間で臨時便が出る。荒天時は９月２４日に開催する。延期の判断は当日午前１０時までに決定する。