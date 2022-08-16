鹿児島市で新たに1104人、鹿屋341人、霧島265人など計3495人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者３４９５人を新たに確認したと発表した。新規感染者の居住地は、鹿児島市１１０４人、鹿屋市３４１人、霧島市２６５人、奄美市２１８人、姶良市２００人、薩摩川内市１６４人、出水市１００人、日置市９０人、いちき串木野市７３人、指宿市７２人、志布志市６９人、垂水市５５人、曽於市５４人、和泊町４８人、肝付町４２人、大崎町３６人、屋久島町３５人、知名町３４人、湧水町、龍郷町３３人、西之表市３２人、南九州市３１人、南さつま市２７人、徳之島町２６人、天城町２４人、伊佐市２２人、喜界町、伊仙町２１人、阿久根市２０人、さつま町、錦江町１７人、枕崎市、南大隅町１６人、東串良町、瀬戸内町１４人、中種子町、南種子町１１人、宇検村１０人、長島町、与論町７人、大和村５人、県外６０人。県内の累計感染者は２０万１７２人になった。県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計３１０人となった。